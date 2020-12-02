Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk golünü 26. dakikada atan Yussuf Poulsen takımı Leipzig'i 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Nordi Mukiele'nin golüyle Leipzig arayı açtı. İrfan Can Kahveci'nin 45+3'te attığı gol sonrası Başakşehir - Leipzig maçının ilk yarısı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Başakşehir - Leipzig maçının ikinci yarısında goller peş peşe geldi. Leipzig, 66. dakikada Dani Olmo'nun attığı golle 3-1 öne geçti. Kötü gidişatı durdurmak isteyen Başakşehir, 72. dakika ve 85. dakikada tekrar İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi. 90+2'de Sötlüth'un golü ile konuk ekip 4-3 öne geçti.

Başakşehir - Leipzig maçı 4-3'lük Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'in galibiyetiyle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Medipol Başakşehir, ağırladığı Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Leipzig'in gelişen atağında Mukiele sağ taraftan ceza sahasına girdi, uygun pozisyondaki Forsberg'e pasını attı. Forsberg'in penaltı noktası üzerinden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

4. dakikada Forsberg'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Mukiele kafayı vurdu, kaleci Mert'in son anda çeldiği top üst ağlarda kaldı.

12. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Forsberg'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde boşta kalan Paulsen gelişine sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen'in pasıyla Leipzig ceza sahasında topla buluşan İrfan Can dönerek şutunu attı, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sabitzer kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunu attı, önce Skrtel'e sonra da Poulsen'e çarpan top ağlara gitti: 0-1.

37. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatten gelişen atakta Visca, savunma arkasına hareketlenen Rafael'e pasını attı. Rafael de bekletmeden altıpas önündeki Demba Ba'ya topu gönderdi. Senegalli oyuncunun, sert şutunda köşeye giden topu kaleci Gulasci kornere çeldi.

43. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Forsberg içeriye topu çevirdi, gelişine vuruşunu yapan Mukiele meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

45+3. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Visca, ceza sahası dışındaki İrfan Can'a yerden sert bir top gönderdi. Meşin yuvarlağa gelişine sert vuran İrfan Can Kahveci, topu köşeden ağlara yolladı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada İrfan Can ile paslaşıp soldan ceza sahasına giren Chadli, topu arkada müsait durumdaki Visca'ya gönderdi. Bekletmeden şutunu çeken Visca, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

61. dakikada sağdan Mukiele'nin yerden ortasında kaleye yakın mesafeden Forsberg'in şutunda, top dışarı çıktı.

66. dakikada Leipzig farkı tekrar 2'ye çıkardı. Angelino'nın soldan pasında topla ceza sahası içinde buluşan Olmo, Ponck'u çalımlayıp meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-3

72. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Demba Ba'nın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu sola çekerek Angelino'yu çalımladı. Kaleyi karşıdan gören İrfan Can şutunu çekti ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada kalenin sağında çizgi üzerinde topla buluşan Poulsen, meşin yuvarlağa vurdu. Deniz'e çarpan top sekti ve kaleci Mert'i de geçti ancak meşin yuvarlak direkten geri döndü.

85. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe de çarparak ağlara gitti: 3-3

90. dakikada Leipzig'in soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'ten seken top Sörloth'un kafasına çarptı ve üst direkten döndü.

90+2. dakikada Leipzig bir kez daha öne geçti. Sörloth, Poulsen'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Kaleyi karşısında gören Sörloth'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4

Konuk ekip maçtan 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR - LEİPZİG MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.

ENZO CRİVELLİ, MEHMET TOPAL VE DANİJEL ALEKSİC MAÇ KADROSUNDA

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.

SKRTEL, KARİYERİNDEKİ 100. AVRUPA KUPASI MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.