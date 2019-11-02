Leipzig Mainz maçı özet izle | Leipzig Mainz maç özeti

İki takım Leipzig Mainz karşı karşıya geldi. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 12. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Leipzig Mainz maçı özet izle

Bundesliga'nın 10. haftasında Leipzig, Mainz'i darmadağın etti. Red Bull Arena'da oynanan maçta rakibine ezici bir üstünlük kuran Leipzig, yıldız golcüsü Timo Werner'in 3 gol, 3 asist yaptığı maçta Mainz'i 8-0'la geçti.

Leipzig Mainz maç özeti

Bundesliga'nın 10. haftasında zirve takibini sürdüren Leipzig, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz'i konuk etti. Red Bull Arena'da oynanan maçta rakibine adeta top göstermeyen Julian Nagelsmann'in öğrencileri, sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Sabitzer, 30, 48 ve 87'de Werner, 35'te Nkunku, 39'da Halstenberg, 44'te Poulsen ve 50'de Mukiele kaydetti.

90 dakikayı 3 gol, 3 asistle tamamlayan Werner, maça damga vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından Leipzig, 18 puana ulaştı ve haftayı 3. sırada kapattı. Mainz ise 9 puanla 13. sırada yer aldı.