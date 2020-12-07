Leipzig Manchester United maç özeti ve golleri izle 3-2!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının son haftasına girildi. H Grubunun son maçı, RB Leipzig - Manchester United arasında oynandı. Leipzig, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak grubu lider tamamladı.
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen Leipzig - Manchester United maçını Alman ekibi Leipzig kazandı. Maçın son 20 dakikasına 3-0 önde giren Leipzig, son dakikalarda Manchester United baskısını üzerinde hissetse de maçın dönmesine izin vermedi ve H Grubunu lider tamamladı.
Leipzig'in golleri, Angelino, Haidara ve Kluivert'tan gelirken Manchester United'ın golleri, Bruno Fernandes ve Paul Pogba'dan geldi.