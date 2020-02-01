Leipzig - Mönchengladbach maçı ne zaman? Leipzig - Mönchengladbach maçı hangi kanalda?

İki takım Leipzig - Mönchengladbach karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 20. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Leipzig - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Leipzig - Mönchengladbach maçı hangi kanalda?

Leipzig - B.M.Gladbach, Almanya Bundesliga maçı 01 02 2020 günü S Sport Plus, S Sport 2, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30.

Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus , S Sport 2 , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Leipzig ile B.M.Gladbach arasındaki Almanya Bundesliga Maçı Red Bull Arena, Leipzig'da oynanacak.