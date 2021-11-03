Leipzig - Paris Saint Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları 4. maçları ile futbol şöleni sürüyor. Bu kapsamda Leipzig ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

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Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı grup aşamaları ile sürüyor. Bu kapsamda dördüncü hafta mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile Fransız ekibi Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda maçı takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar... LEİPZİG - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı 3 Kasım 2021 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Leipzig'de, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak. LEİPZİG - PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ? Leipzig - Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. RB LeipzigParis Saint-GermainUEFAŞampiyonlar ligi