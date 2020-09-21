Leipzig, Sörloth transferinde sona geldi!

Geçtiğimiz sezonun başında Premier Lig ekibi, Crystal Palace'tan Trabzonspor'a 2 yıllık kiralık olarak gelen Sörloth, sezon sonuna kadar sergilediği performansla taliplerini arttı. Süper Lig'i de gol kralı olarak bitiren Norveçli golcünün, gösterdiği bu performanstan dolayı bu yıl bordo-mavili ekipten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu sezonun başında takımla idmanlara çıkmayan ve transfer olmak isteyen Sörloth için Leipzig en ciddi alıcı olarak devrede. Alman ekibi, oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirerek imza attırmak istiyor.

WERNER'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde menajeriyle birlikte Almanya’da bulunan oyuncunun transferinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun bugün Leipzig havalimanı yakınındaki bir hastanede sağlık muayenesinden geçirileceği ifade edildi.

Kontroller sonrasında oyuncunun kendisini Leipzig’e bağlayacak sözleşmeyi imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Haberde Sörloth’un Chelsea’ye transfer olan Timo Werner'ın boşluğunu doldurmasının beklendiği de ifade edildi.