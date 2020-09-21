Uğur Arslan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Vedat Muriqi koronavirüse mi yakalandı?Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Duygu Çelikten ölü bulundu!Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Çıkan sonuçlar çok çarpıcı!Mersin Serbest Bölge'de amonyak sızıntısı: 20 işçi zehirlendiPolisi gören çenedeki maskeyi yukarı taktıLeipzig, Sörloth transferinde sona geldi!MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMorhipo ve boyner.com tr'nin yeni CTO’su Ömer Yıldırım seçildi21 Eylül 2020 tarihli ve 31251 sayılı Resmi Gazete
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Leipzig, Sörloth transferinde sona geldi!

Leipzig, Sörloth transferinde sona geldi!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da sergilediği performansla ligi gol kralı olarak bitiren Alexander Sörloth'ün RB Leipzig'e transfer olması an meselesi.

Leipzig, Sörloth transferinde sona geldi!

Geçtiğimiz sezonun başında Premier Lig ekibi, Crystal Palace'tan Trabzonspor'a 2 yıllık kiralık olarak gelen Sörloth, sezon sonuna kadar sergilediği performansla taliplerini arttı. Süper Lig'i de gol kralı olarak bitiren Norveçli golcünün, gösterdiği bu performanstan dolayı bu yıl bordo-mavili ekipten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 

Bu sezonun başında takımla idmanlara çıkmayan ve transfer olmak isteyen Sörloth için Leipzig en ciddi alıcı olarak devrede. Alman ekibi, oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirerek imza attırmak istiyor. 

Leipzig, Sörloth transferinde sona geldi!

WERNER'İN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde menajeriyle birlikte Almanya’da bulunan oyuncunun transferinin tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. 24 yaşındaki oyuncunun bugün Leipzig havalimanı yakınındaki bir hastanede sağlık muayenesinden geçirileceği ifade edildi.

Kontroller sonrasında oyuncunun kendisini Leipzig’e bağlayacak sözleşmeyi imzalamasının beklendiği kaydedildi.

Haberde Sörloth’un Chelsea’ye transfer olan Timo Werner'ın boşluğunu doldurmasının beklendiği de ifade edildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT