Şampiyonlar Ligi'nde verilen uzun aranın ardından heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta boyu oynanacak olan çeyrek final mücadelelerinde dün gece, Atalanta ile PSG arasında nefes kesen bir maç oynandı. 90. dakikasına 1-0 geriden giren PSG, 2 dakika arayla attığı 2 gol ile yarı final biletini alan ilk takım oldu. Devler Ligi'nde bu gecenin maçı ise RB Leipzig - Atletico Madrid. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı geçerken, Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u turnuvanın dışına itmişti.

Nefes kesen gecede RB Leipzig, Atletico Madrid'i devirerek Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı. İlk 45 dakikası 0-0 sonuçlanan mücadelede, ikinci yarının hemen başında Leipzig, 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Atletico Madrid'de maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Joao Felix, adeta maçın kaderini değiştirdi. Oyuna girdikten sonra hücüm organizasyonlarında Madrid'in en etkin ismi olan Felix, 71. dakikada kendi girdiği pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Joao Felix, skora denge getirdi.

Atletico Madrid'in beraberlik golünden sonra maçın tekrar kontrolünü eline alan Leipzig, 88. dakika Tyler Adams ile tekrar öne geçti ve 2-1'lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Mücadelenin son anları futbolseverleri adeta diken üstünde tutacak kadar heyecanlı geçse de başka gol sesi çıkmadı.

RB Leipzig, Atletico Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmayı başardı. Leipzig'in yarı finaldeki rakibi ise Paris Saint Germain oldu.

MAÇIN ÖZETİ

RB Leipzig-Atletico Madrid maçının özetini link üzerinden izleyebilirsiniz.

MAÇIN 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Kampl, Laimer, Nkunku, Olmo, Sabitzer, Poulsen

Atletico Madrid: Jan Oblak, Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi, Llorente, Herrera, Saul, Koke, Carrasco, Diego Costa

KALAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)