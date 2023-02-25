Lejdi Gjoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lejdi Gjoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lejdi Gjoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lejdi Gjoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lejdi Gjoka 26 Haziran 2001 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lejdi Gjoka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Oriku futbol takımında oynamaktadır. KF Oriku takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lejdi Gjoka'nin KF Oriku ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lejdi Gjoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lejdi Gjoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lejdi Gjoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lejdi Gjoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2021 yılında Labëria

1 Ağustos 2022 yılında KF Oriku

Lejdi Gjoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lejdi Gjoka şuan KF Oriku takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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