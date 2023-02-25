Lejdi Licaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lejdi Licaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lejdi Licaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lejdi Licaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lejdi Licaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lejdi Licaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lejdi Licaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lejdi Licaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lejdi Licaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lejdi Licaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lejdi Licaj 19 Ocak 1987 tarihinde Vlorë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Lejdi Liçaj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lejdi Licaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lejdi Licaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Lejdi Licaj'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lejdi Licaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lejdi Licaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lejdi Licaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lejdi Licaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FK Apolonia

1 Temmuz 2008 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2009 yılında KF Skënderbeu

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2010 yılında Flamurtari FC

1 Ağustos 2012 yılında KS Luftëtari

30 Ocak 2013 yılında Flamurtari FC

6 Şubat 2015 yılında FK Bylis

11 Eylül 2015 yılında KS Luftëtari

17 Ağustos 2017 yılında Flamurtari FC

25 Ocak 2018 yılında FC Luftëtari

22 Ocak 2019 yılında Flamurtari FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Flamurtari FC

Lejdi Licaj kimdir

Lejdi Licaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lejdi Licaj şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Lejdi Licaj nereli

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