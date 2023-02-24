Lejs Plicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lejs Plicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lejs Plicanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lejs Plicanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lejs Plicanic 3 Şubat 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lejs Pličanić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lejs Plicanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lejs Plicanic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lejs Plicanic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Lejs Plicanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lejs Plicanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ağustos 2013 yılında NK Nur Zagreb
28 Şubat 2014 yılında Dragovoljac Jgd
1 Temmuz 2017 yılında Dragovoljac U17
1 Temmuz 2019 yılında Dragovoljac U19
2 Ağustos 2021 yılında Mlad. Petrinja
5 Ekim 2021 yılında Ravnice
23 Şubat 2022 yılında Mlad. Petrinja
23 Ağustos 2022 yılında NK Vrapce
31 Ocak 2023 yılında Velez Mostar
Lejs Plicanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lejs Plicanic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Lejs Plicanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Bosna-Hersek U18 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Bosna-Hersek U17 takımında 23 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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