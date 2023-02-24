Lejs Plicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lejs Plicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lejs Plicanic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lejs Plicanic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.