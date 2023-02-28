Lekan Okunola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lekan Okunola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lekan Okunola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lekan Okunola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lekan Okunola 4 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lekan Okunola Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lekan Okunola'nin AS Trencin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lekan Okunola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lekan Okunola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lekan Okunola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lekan Okunola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2022 yılında AS Trencin

Lekan Okunola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lekan Okunola şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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