Lele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lele 8 Ekim 1993 tarihinde Oeiras şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alexio Alexandre dos Santos Mendes şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lele Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lele, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lele'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Eléctrico

1 Ocak 2015 yılında Alcanenense

1 Temmuz 2015 yılında Penelense

1 Temmuz 2016 yılında ARC Oleiros

1 Temmuz 2017 yılında Operário Lagoa

1 Temmuz 2018 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Lele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lele şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.