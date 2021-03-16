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Lema isminin anlamı nedir, Lema ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Lema isminin anlamı; parıltı, parlayış, parlamak, şimşek gibi çakmak demektir. Güneş ve yıldız gibi parlamak.Bu içeriğimizde Lema isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Lema isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Lema isminin anlamı nedir, Lema ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Lema isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Lema ismi ne demek, Lema ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Lema isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Lema İsminin anlamı nedir? TDK Lema anlamı:

Lema isminin anlamı Türk Dil Kurumu'nda bulunmamaktadır.

Lema İsmi Kuranda geçiyor mu?

Lema ismi Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

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Lema isminin kökeni:

Lema ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Lema ismini 358 kişi kullanmaktadır.

Lema isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Lema isminin rengi:

Menekşe

Lema ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Lema isminin Harf Analizi Nedir ?

Lema ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

L : Sanatsal, naif, yetenekli

E : İletişim, duygusal karışık

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Lema isminin Numerolojisi Kaçtır?

Lema ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

L : 15

E : 6

M : 16

A : 1

= 38 Lema İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

Lema ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Lema isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Lema isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

L: 3   E: 5   M: 4   A: 1 = 13

1 3 = 4 Kader sayısıdır

Lema isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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