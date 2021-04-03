Leman Çetiner kimdir, kaç yaşında, nereli? Tabii Kaynaklar Daire Başkanı Leman Çetiner biyografisi

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararına göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığına Leman Çetiner atandı. Peki kimdir, kaç yaşında, nereli?

LEMAN ÇETİNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Leman Çetiner 1995'te Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat-Emlak Dairesinde Proje Etüt ve İnceleme Biriminde Jeoloji Mühendisi olarak çalıştı. 2001'de MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesinde görev yaptı. 2001-2005 yılları arasında Endüstriyel Hammaddeler Biriminde, 2005-2015 yıllarında Metalik Madenler Biriminde Jeoloji Mühendisi olarak görev aldı.

Metal Madenleri Fizibilite Etütleri Birim Yöneticiliği yapan Çetiner 2017-2020 yıllarında Fizibilite Etütleri Koordinatörlüğünde çalıştı. 27 Şubat 2020'den beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığını vekaleten yürütüyordu. 2021 Nisan tarihindeki atama kararına göre de vekaleten yürüttüğü görevini tamamiyle devraldı.

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