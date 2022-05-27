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  3. Leman, Lemanyak okurları kahroldu! Karikatürist MemCoş Mehmet Coşkun hayatını kaybetti!

Leman, Lemanyak okurları kahroldu! Karikatürist MemCoş Mehmet Coşkun hayatını kaybetti!

Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş ismiyle tanıdığı karikatürist Mehmet Coşkun hayatını kaybetti.

Leman, Lemanyak okurları kahroldu! Karikatürist MemCoş Mehmet Coşkun hayatını kaybetti!

Leman, Lemanyak dergilerinin vazgeçilmez ismi ünlü karikatürist Mehmet Coşkun, MemCoş ismiyle tanındığı şöhretine ve hayatına veda etti. Türkiye mizahına katkıda bulunan Coşkun'un vefat haberi Leman sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ünlü karikatüristin sevenleri yasa boğulurken, çok sayıda taziye mesajı geldi.

Leman, Lemanyak okurları kahroldu! Karikatürist MemCoş Mehmet Coşkun hayatını kaybetti!

LEMAN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

MemCoş'un vefat haberini kamuoyuna duyuran Leman dergisi çalışanları, "Leman, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı arkadaşımız Mehmet Coşkun’u kaybettiğimizi öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun." ifadeleriyle ekip arkadaşlarına veda ettiler.

Leman, Lemanyak okurları kahroldu! Karikatürist MemCoş Mehmet Coşkun hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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