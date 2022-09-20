Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?

Magazin haberleri nedeniyle gündeme gelen lenfoma, vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

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Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?

Magazinde yer alan haberler nedeniyle gündeme gelen lenfoma (lenf kanseri), vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hastalıkla ilgili internetten yapılan aramalar arttı. Peki Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve hastalıkla ilgili detayları sizin için hazırladık...

Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?

LENFOMA, LENF KANSERİ NEDİR?

Lenf kanseri ya da bir diğer adıyla lenfoma, vücudumuzda savunma hücreleri olarak görev yapan lenfositlerin kanserleşerek büyümesi ile yaşanan bir hastalıktır. Sıklıkla savunma mekanizmamız olan lenf bezlerinde görülür.

Lenf bezleri vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Bu bezler, hastalıklarla ve enfeksiyonlarla mücadele etmemizi sağlarken kanserleşip kontrolsüzce büyüdüklerinde lenf kanserine neden oluyorlar.

Lenfoma, lenf kanseri nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir?

LENFOMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan biri de, lenf kanserinin hangi belirtileri gösterdiği oldu.

Çok çeşitli türlerde belirtileri olabileceği gibi yaygın lenfoma belirtileri şu şekildedir:

-Ağrısız, büyüyen ve çoğalan lenf bezleri
-Sebebi bilinmeyen ateş,
-Açıklanamayan kilo kaybı,
-Rahatsız edici gece terlemesi,
-Sürekli yorgunluk,
-Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı,
-Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,
-Kaşıntı

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