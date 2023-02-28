Lenin Checco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenin Checco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenin Checco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenin Checco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenin Checco 1 Kasım 2003 tarihinde Apurímac şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Lenin Leomar Checco Chacón şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenin Checco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lenin Checco'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lenin Checco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leninleomar/

http://www.facebook.com/lelo00o

Haberin Devamı

Lenin Checco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lenin Checco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Lenin Checco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenin Checco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Cienciano II

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

Lenin Checco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenin Checco şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Peña Sport, Universitario de Deportes, Real Garcilaso

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.