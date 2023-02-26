Lenin Chininin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenin Chininin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lenin Chininin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lenin Chininin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.