Lenin Chininin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenin Chininin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenin Chininin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lenin Chininin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lenin Chininin 15 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Lenín Paúl Chininín Tenezaca şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lenin Chininin Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lenin Chininin'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Lenin Chininin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lenin Chininin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Dep. Cuenca U20
1 Ağustos 2020 yılında Valle Catamayo
1 Ağustos 2021 yılında Libertad FC
Lenin Chininin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lenin Chininin şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.