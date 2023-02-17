Lennert Hallaert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lennert Hallaert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lennert Hallaert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lennert Hallaert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lennert Hallaert 17 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Lennert Willy Hallaert şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lennert Hallaert Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Lennert Hallaert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Zulte Waregem futbol takımında oynamaktadır. SV Zulte Waregem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lennert Hallaert'nin SV Zulte Waregem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lennert Hallaert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lennert Hallaert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lennert Hallaert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lennert Hallaert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge U18

1 Temmuz 2020 yılında Club NXT

1 Temmuz 2021 yılında SVZW U21

1 Temmuz 2022 yılında Zulte Waregem

Lennert Hallaert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lennert Hallaert şuan SV Zulte Waregem takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lennert Hallaert Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Sparta Ursel, Club Brugge (-2020)

Belçika U16 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.