Lennert Versmissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lennert Versmissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lennert Versmissen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lennert Versmissen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lennert Versmissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lennert Versmissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lennert Versmissen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lennert Versmissen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lennert Versmissen 5 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lennert Versmissen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lennert Versmissen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lennert Versmissen'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lennert Versmissenboyu ve yaşı kaç

Lennert Versmissen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lennert Versmissen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Lennert Versmissen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lennert Versmissen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KFC Turnhout

1 Temmuz 2019 yılında Dessel Sport

Lennert Versmissen kimdir

Lennert Versmissen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lennert Versmissen şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Lennert Versmissen nereli

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