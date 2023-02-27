Lenny Almada Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenny Almada Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenny Almada Correia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenny Almada Correia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenny Almada Correia 19 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenny Almada Correia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lenny Almada Correia'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lenny Almada Correia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lenny Almada Correia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lenny Almada Correia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenny Almada Correia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CS Fola Esch

Lenny Almada Correia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenny Almada Correia şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.