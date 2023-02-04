Lenny Joseph kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenny Joseph Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenny Joseph adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenny Joseph Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenny Joseph 12 Ekim 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenny Joseph Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lenny Joseph, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lenny Joseph'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lenny Joseph Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lenny Joseph isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lenny Joseph Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenny Joseph futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boulogne B

1 Temmuz 2020 yılında Le Puy Foot

1 Temmuz 2021 yılında FC Metz

Lenny Joseph Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenny Joseph şuan FC Metz takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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