Lenny Pintor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenny Pintor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenny Pintor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenny Pintor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenny Pintor 5 Ağu 2000 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lenny Jean-Pierre Pintor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenny Pintor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GFOOT yapmaktadır. Lenny Pintor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lenny Pintor'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lenny Pintor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l.pintor28/

Lenny Pintor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lenny Pintor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lenny Pintor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenny Pintor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2017 yılında Stade Brestois

31 Ağu 2018 yılında Olimpik Lyon

13 Ağu 2019 yılında Troyes

30 Haziran 2020 yılında Olimpik Lyon

9 Eylül 2020 yılında Troyes

30 Haziran 2021 yılında Olimpik Lyon

4 Ağu 2022 yılında Saint-Étienne

Lenny Pintor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenny Pintor şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lenny Pintor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Saint Brice FC (2007-2013), Sarcelles AAS (2013-2015), SC Bastia (2015-2017)

Fransa U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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