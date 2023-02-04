Lenny Pirringuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenny Pirringuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenny Pirringuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenny Pirringuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenny Pirringuel 2 Mart 2004 tarihinde Talence şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa,Benin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenny Pirringuel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Lenny Pirringuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lenny Pirringuel'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lenny Pirringuel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/l.pirringuel/

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Lenny Pirringuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lenny Pirringuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lenny Pirringuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenny Pirringuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Lenny Pirringuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenny Pirringuel şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lenny Pirringuel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Cadaujac (2010-2012), Jeunesse Villenavaise (2012-2013), Girondins de Bordeaux (2013-2021)

Fransa U19 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 7 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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