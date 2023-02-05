Lenny Vallier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lenny Vallier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lenny Vallier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lenny Vallier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lenny Vallier 24 Nisan 1999 tarihinde Stains şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lenny Vallier Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Lenny Vallier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 15 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lenny Vallier'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lenny Vallier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lenny Vallier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lenny Vallier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lenny Vallier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2018 yılında Pau FC

30 Haziran 2019 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2019 yılında Stade Reims B

15 Eylül 2020 yılında Chamois Niort

Lenny Vallier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lenny Vallier şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

US Alfortville (2005–2008, 2011–2012)Bonneuil-sur-Marne CS (2008–2009)Choisy-Le-Roi AS (2009–2010)Centre de Formation de Paris (2012–2014)Stade de Reims (2014–2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.