Lens - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1, geçen sezon koronavirüs salgını nedeniyle PSG'nin şampiyonluğu tescil edilerek erken sona erdirilmişti. Geçtiğimiz haftalarda 2020-2021 sezonuna başlayan Ligue 1'de son şampiyon PSG, ilk maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Fransız ekibine, iki haftalık bir izin süresi tanınmıştı. PSG, böylelikle 22 Ağustos'ta başlayan Fransa Ligi'nde ilk maçına bu hafta çıkacak. Ligde henüz tek maça çıkan Lens, ilk maçında Nice'e 2-1 yenilmişti.

NEYMAR VE MBAPPE YOK

Fransa'da bu sezonunda en büyük şampiyonluk adayı olan PSG'nin, karşılaşmayı galibiyetle tamamlaması bekleniyor. Ancak son şampiyonun bazı eksiklikleri futbolseverleri, ikilemde bırakıyor. Takımın iki yıldız futbolcusu Neymar ve Mbappe'nin geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandıkları duyurulmuştu. İki futbolcunun da karantina dönemi geçirdiği biliniyor. PSG'de karantinada bulunan diğer futbolcular şöyle:

Angel Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, Kylian Mbappe, Keylor Navas, Neymar ve Leandro Paredes

LENS - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

10 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Lens - PSG maçı TSİ 22.00'da başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Lens ve PSG arasında oynanacak maç, taraftarların oldukça merakında. Karşılaşma, 10 Eylül TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, Nesine.com üzerinden naklen izleyebilirler.