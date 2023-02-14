Leny Meyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leny Meyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leny Meyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leny Meyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leny Meyer 1 Temmuz 2004 tarihinde Vevey şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leny Remo Meyer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leny Meyer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leny Meyer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leny Meyer'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leny Meyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leny Meyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leny Meyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leny Meyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2020 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2021 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Luzern

Leny Meyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leny Meyer şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Leny Meyer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U19 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 3 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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