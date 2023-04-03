Leny Payraudeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leny Payraudeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leny Payraudeau kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leny Payraudeau ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.