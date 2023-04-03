Leny Payraudeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leny Payraudeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leny Payraudeau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leny Payraudeau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leny Payraudeau 24 Şubat 2003 tarihinde Trélazé şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leny Payraudeau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Leny Payraudeau, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leny Payraudeau'nin Angers SCO B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Leny Payraudeau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leny Payraudeau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B
Leny Payraudeau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leny Payraudeau şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FE de Trélazé (2009-2015, 2016-2018), SCO Angers (2015-2016, 2018-2022)
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