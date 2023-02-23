Leo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Andersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Leo Andersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Leo Andersson 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Leo Andersson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Andersson'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Leo Andersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Leo Andersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında IFK Mariehamn
Leo Andersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Leo Andersson şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
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