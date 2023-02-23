Leo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Andersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leo Andersson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Andersson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.