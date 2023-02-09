Leo Assunpcao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Assunpcao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Assunpcao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Assunpcao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Assunpcao 25 Nisan 2002 tarihinde Ampére şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo de Assunpção şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Assunpcao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Assunpcao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Assunpcao'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Assunpcao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Assunpcao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leo Assunpcao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Assunpcao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Leo Assunpcao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Assunpcao şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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