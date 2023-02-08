Leo Baiano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Baiano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Baiano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Baiano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Baiano 10 Şubat 1992 tarihinde Licínio de Almeida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Lima dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Baiano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Leo Baiano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 18 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Leo Baiano'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Baiano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Baiano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Baiano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Baiano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2015 yılında Boa Esporte

30 Haziran 2016 yılında Montes Claros

1 Temmuz 2016 yılında Boa Esporte

2 Aralık 2017 yılında Mirassol-SP

13 Haziran 2018 yılında Botafogo-SP

31 Aralık 2018 yılında Mirassol-SP

18 Nisan 2019 yılında Novorizontino

1 Temmuz 2019 yılında Paysandu SC

10 Ekim 2019 yılında Novorizontino

Leo Baiano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Baiano şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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