Leo Baptistao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Baptistao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Baptistao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Baptistao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Baptistao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Baptistao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Baptistao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Baptistao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Baptistao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Baptistao 26 Ağu 1992 tarihinde Santos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Léo Baptistão şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Baptistao Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccersport yapmaktadır. Leo Baptistao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Baptistao'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Baptistao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leobaptistao/

Leo Baptistaoboyu ve yaşı kaç

Leo Baptistao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Baptistao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Baptistao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Baptistao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2009 yılında San Fernando CD

30 Haziran 2010 yılında Rayo Juvenil A

1 Temmuz 2011 yılında Rayo B

1 Temmuz 2012 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2013 yılında Atlético Madrid

11 Ocak 2014 yılında Betis

30 Haziran 2014 yılında Atlético Madrid

19 Ağu 2014 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2015 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal

30 Haziran 2016 yılında Atlético Madrid

9 Temmuz 2016 yılında Espanyol

31 Ocak 2019 yılında WH Zall

18 Ağu 2021 yılında Santos FC

11 Ağu 2022 yılında UD Almería

Leo Baptistao kimdir

Leo Baptistao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Baptistao şuan UD Almería takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Leo Baptistao nereli

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