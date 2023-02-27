Leo Benz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Benz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Benz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Benz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Benz 18 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Benz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Leo Benz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Benz'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Benz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Benz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Benz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Benz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC 08 Villingen

1 Temmuz 2021 yılında 1860 Rosenheim

18 Temmuz 2022 yılında TSV Rain/Lech

15 Ocak 2023 yılında US Hostert

Leo Benz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Benz şuan US Hostert takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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