Leo Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Borges 3 Ocak 2001 tarihinde Pelotas şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Borges Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Borges Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Leo Borges, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Borges'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2020 yılında Internacional

21 Temmuz 2021 yılında FC Porto B

30 Haziran 2022 yılında Internacional

10 Temmuz 2022 yılında Pogon Szczecin

Leo Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Borges şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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