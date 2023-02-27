Leo Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Ceara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Ceara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Ceara 3 Şubat 1995 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo de Sousa Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Ceara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antoniu's Assessoria yapmaktadır. Leo Ceara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Ceara'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Ceara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leoceara/

Leo Ceara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Ceara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leo Ceara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Ceara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında EC Vitória

13 Şubat 2016 yılında FC Ryukyu

31 Aralık 2016 yılında EC Vitória

16 Mayıs 2017 yılında Confiança-SE

20 Ağustos 2018 yılında EC Vitória

15 Mayıs 2019 yılında CRB

30 Kasım 2019 yılında EC Vitória

23 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

9 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

Leo Ceara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Ceara şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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