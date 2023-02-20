Leo Chu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Chu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Chu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Chu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Chu 4 Haziran 2000 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Alves Chú Franco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Chu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Leo Chu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Seattle Sounders FC futbol takımında oynamaktadır. Seattle Sounders FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Chu'nin Seattle Sounders FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Leo Chu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leochu07/

Leo Chu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Chu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Leo Chu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Chu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2020 yılında Ceará SC

28 Şubat 2021 yılında Grêmio B

5 Ağustos 2021 yılında Seattle

Leo Chu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Chu şuan Seattle Sounders FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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