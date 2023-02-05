Leo Cittadini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Cittadini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Cittadini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Cittadini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Cittadini 27 Şubat 1994 tarihinde Rio Claro şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Cittadini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Cittadini Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Leo Cittadini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Leo Cittadini'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Cittadini Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leocittadini94/

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Leo Cittadini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Cittadini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Cittadini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Cittadini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Guarani U20

31 Aralık 2011 yılında Vitoria-SP

1 Haziran 2012 yılında Santos FC U20

31 Aralık 2013 yılında Vitoria-SP

17 Ocak 2014 yılında Santos FC

11 Nisan 2014 yılında Ponte Preta

7 Ekim 2014 yılında Santos FC

14 Ocak 2019 yılında Athletico-PR

Leo Cittadini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Cittadini şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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