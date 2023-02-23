Leo Donnellan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Donnellan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Donnellan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Donnellan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Donnellan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Donnellan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Donnellan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Donnellan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Donnellan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Donnellan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Donnellan 7 Temmuz 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Donnellan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MONDO yapmaktadır. Leo Donnellan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Donnellan'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Donnellan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Donnellan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Donnellan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Donnellan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

22 Şubat 2019 yılında Maidstone

3 Şubat 2020 yılında Finn Harps

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Harrow Borough

3 Temmuz 2022 yılında Portadown

Leo Donnellan kimdir

Leo Donnellan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Donnellan şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Leo Donnellan nereli

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