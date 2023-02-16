Leo Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Duarte 17 Temmuz 1996 tarihinde Mococa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Campos Duarte Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Duarte Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magnitude Sports & Entertainment Group yapmaktadır. Leo Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbul Başakşehir FK futbol takımında oynamaktadır. İstanbul Başakşehir FK takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Duarte'nin İstanbul Başakşehir FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Leo Duarte Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leoduarte_43/

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Leo Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2014 yılında Flamengo B

1 Ocak 2016 yılında Flamengo

7 Ağu 2019 yılında Milan

11 Ocak 2021 yılında Başakşehir

30 Haziran 2022 yılında Milan

8 Temmuz 2022 yılında Başakşehir

Leo Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Duarte şuan İstanbul Başakşehir FK takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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