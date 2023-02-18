Leo Ejup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Ejup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Ejup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Ejup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Ejup 9 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Ejup Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Ejup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Leo Ejup'nin NK Krka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Ejup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Ejup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Ejup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Ejup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Krka

8 Ağu 2013 yılında Bela Krajina

30 Haziran 2014 yılında NK Krka

1 Temmuz 2016 yılında NK Olimpija

7 Şubat 2017 yılında NK Radomlje

31 Mayıs 2017 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2017 yılında NK Krsko

31 Mayıs 2018 yılında NK Olimpija

28 Ağu 2018 yılında NK Krsko

30 Haziran 2019 yılında NK Olimpija

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2019 yılında Rudar Velenje

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ağu 2020 yılında NK Krka

Leo Ejup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Ejup şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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