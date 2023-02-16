Leo Englund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Englund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Englund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Englund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Englund 16 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nils Leo Englund şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Englund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Englund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Englund'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Englund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Englund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leo Englund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Englund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Skellefteå FF

6 Ocak 2014 yılında GIF Sundsvall

28 Ocak 2016 yılında Umeå FC

2 Şubat 2017 yılında Skellefteå FF

15 Ocak 2019 yılında Sandvikens IF

1 Ocak 2021 yılında Gefle

Leo Englund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Englund şuan Gefle IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IFK Bjursfors, Sunnanå SK (-2008), Skellefteå FF (2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.