Leo Gamalho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Gamalho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Gamalho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Gamalho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Gamalho 30 Ocak 1986 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Gamalho de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Gamalho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Leo Gamalho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Gamalho'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Gamalho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Gamalho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Gamalho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Gamalho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Botafogo

1 Ocak 2007 yılında América-RN

1 Temmuz 2007 yılında CA Valdevez

1 Ocak 2009 yılında SY Dongjin

1 Ocak 2010 yılında SH Zobon

1 Ocak 2011 yılında Barueri-SP

1 Ocak 2012 yılında ABC FC

1 Eylül 2012 yılında Caxias-RS

1 Ocak 2013 yılında ASA

1 Temmuz 2013 yılında Ceará SC

1 Ocak 2014 yılında Santa Cruz

22 Ocak 2015 yılında EC Bahia

21 Ağu 2015 yılında Avaí FC

10 Şubat 2016 yılında Nacional

15 Temmuz 2016 yılında Goiás EC

15 Ağu 2017 yılında Ponte Preta

5 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

22 Mart 2019 yılında Criciúma EC

14 Ocak 2020 yılında CRB

21 Ekim 2020 yılında Al-Khor SC

3 Mart 2021 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Leo Gamalho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Gamalho şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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