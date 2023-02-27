Leo Gaucho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Gaucho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Gaucho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Gaucho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Gaucho 3 Ağustos 2001 tarihinde Arroio do Meio şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo Andriel dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Gaucho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Leo Gaucho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Gaucho'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Gaucho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Gaucho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Gaucho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Gaucho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2020 yılında Decisão FC

30 Haziran 2020 yılında Santa Cruz

31 Ocak 2022 yılında Dibba Al-Hisn

9 Haziran 2022 yılında RFS

27 Haziran 2022 yılında Spartaks

31 Aralık 2022 yılında RFS

Leo Gaucho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Gaucho şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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