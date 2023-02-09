Leo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Gomes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leo Gomes

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Gomes 30 Nisan 1997 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo da Silva Gomes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Gomes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Leo Gomes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Vitória futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Vitória takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Gomes'nin Esporte Clube Vitória ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Gomes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leogomes16/

Leo Gomesboyu ve yaşı kaç

Leo Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Leo Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2019 yılında Athletico-PR

1 Temmuz 2019 yılında EC Vitória

30 Kasım 2019 yılında Athletico-PR

18 Kasım 2020 yılında América-MG

19 Nisan 2021 yılında Chapecoense

19 Nisan 2021 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2021 yılında Athletico-PR

14 Ocak 2022 yılında São Bernardo-SP

11 Nisan 2022 yılında Athletico-PR

12 Nisan 2022 yılında EC Vitória

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

1 Ocak 2023 yılında EC Vitória

Leo Gomes kimdir

Leo Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Gomes şuan Esporte Clube Vitória takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Leo Gomes nereli

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