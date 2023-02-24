Leo Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Jankovic 4 Eylül 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Leo Janković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Jankovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Jankovic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Zr. Mostar U19

31 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

29 Eylül 2020 yılında Sloga Uskoplje

8 Temmuz 2021 yılında HNK Tomislav T.

17 Şubat 2022 yılında HSK Posusje

8 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

28 Ocak 2023 yılında GOSK Gabela

Leo Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Jankovic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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