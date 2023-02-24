Leo Jaukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Jaukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Jaukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Jaukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Jaukovic 1 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лео Јауковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Jaukovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Jaukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Jaukovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leo Jaukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Jaukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Jaukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Jaukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2023 yılında Zeta Golubovac

15 Haziran 2023 yılında FK Iskra

Leo Jaukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Jaukovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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