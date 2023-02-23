Leo Kyllonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Kyllonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Kyllonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Kyllonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Kyllonen 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Kyllonen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Leo Kyllonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Kyllonen'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Kyllonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Kyllonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Kyllonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Kyllonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ilves II

1 Ocak 2021 yılında Ilves

Leo Kyllonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Kyllonen şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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