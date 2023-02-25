Leo Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Lacroix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leo Lacroix ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leo Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Lacroix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leo Lacroix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Lacroix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Lacroix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Lacroix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Lacroix 27 Şubat 1992 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. İsviçre,Brezilya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Lacroix Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Leo Lacroix, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Leo Lacroix'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Lacroix Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/leolacroix_4

http://www.instagram.com/leolacroix4/

http://www.facebook.com/LeoLacroix4/

Leo Lacroix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Lacroix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leo Lacroix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Lacroix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Sion

1 Temmuz 2011 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2012 yılında FC Sion

31 Ağustos 2016 yılında Saint-Étienne

31 Ocak 2018 yılında FC Basel

30 Haziran 2018 yılında Saint-Étienne

10 Ağustos 2018 yılında Hamburg

30 Haziran 2019 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında FC Sion

1 Eylül 2021 yılında Western United

Leo Lacroix kimdir

Leo Lacroix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Lacroix şuan Western United FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lausanne-Sport (2002-2004), US Affrico (2004-2005), Sporting Arno (2005-2007), Team Vaud (2007), ES FC Malley (2008), São Cristóvão FR (2009), FC Sion (2009-2010)

Leo Lacroix Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 13 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Leo Lacroix nereli

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