Leo Lif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Lif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Lif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Lif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Lif 24 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Lif Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leo Lif, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leo Lif'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Leo Lif Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leo Lif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leo Lif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Lif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında AFC United U19

8 Ocak 2023 yılında AFC Eskilstuna

Leo Lif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Lif şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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