Leo Matzler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leo Matzler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leo Matzler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leo Matzler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leo Matzler 17 Nisan 2002 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leo Matzler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Leo Matzler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leo Matzler'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leo Matzler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leo Matzler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leo Matzler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leo Matzler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

5 Ağu 2020 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında SCR Altach

1 Temmuz 2021 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2022 yılında SCR Altach

25 Ağu 2022 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında SCR Altach

Leo Matzler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leo Matzler şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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